Le famiglie cinesi di Lisbona gestiscono ristoranti segreti nelle loro case

puoi ritrovarti di fronte all'indirizzo che cercavi, restando immobile per qualche minuto a fissare il condominio che si è materializzato di fronte a te, e perplesso inizi a setacciare l'ingresso con lo sguardo alla ricerca di un citofono. Sai di essere di fronte al civico che stavi cercando, ma sta di fatto che davanti ti sei ritrovato un edificio che non sembra ospitare locali aperti al pubblico. Tuttavia, premi il campanello. Sali le scale prive di luce ma piene di rumori diprovenienti dagli appartamenti che stai superando. È un labirinto in salita. Una madre esasperata urla, un inquilino corre per le scale tenendosi al corrimano. Il condominio in questione si trova vicino alla fermata della metropolitana Martim Moniz nel quartiere di Mouraria, dove vivono soprattutto immigrati e ragazzi giovani.