Ilfattoquotidiano.it - “Le critiche di Mogol a Giorgia? Eviterei di continuare a dire idiozie sul virtuosismo e lasci il canto a chi è competente”: Luca Jurman furioso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il parolierea Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora”, aveva dichiarato: “Aoffrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi (al CET – Centro Europeo di Toscolano, ndr), ha una voce fantastica ma canta come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce. Che, per carità, è bellissima ma la usa come si faceva in passato, la voce deve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce ad emozionare”. Opinioni che non sono piaciute assolutamente e non solo a fan e addetti ai lavori, ma anche ad alcuni colleghi dida Cristiano Malgioglio a Valerio Scanu.Al nutrito gruppo di chi è rimasto contrariato dalle affermazioni di, anche l’ex professore di “Amici di Maria De Filippi”che a Fanpage ha detto: “Ognuno ha le sue competenze, che lui faccia pure quello che sa fare più di chiunque altro.