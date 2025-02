Laspunta.it - Le buche stradali aumentano anche lo smog. Lo sostiene EcoItaliasolidale

, associazione Ecologista impegnata nella promozione dell’ecosostenibilità, denuncia un grave problema che affligge le strade della Capitale: le, ormai diffuse in tutta la città, non solo mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti, danno una immagine negativa alla città, ma contribuisconoall’inquinamento atmosferico.Secondo Piergiorgio Benvenuti, presidente die Fabio Rosati, Vice Presidente e responsabile del Centro studi sulla mobilità , “le voragini che caratterizzano sempre più le strade romane, dal centro alle periferie, non sono solo un pericolo per la sicurezza dei conducenti, in particolare di chi guida moto e motocicli, ma hannoun impatto negativo sull’ambiente”.Le deformazioni costanti dei pneumatici causate dalle, infatti, incidono sul consumo di carburante, con un incremento che può arrivare fino al 20%.