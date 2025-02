Lettera43.it - Le Birkenstock non sono un’opera d’arte: per la corte tedesca si possono imitare

I sandalinonopere, ma semplici calzature comode e oggetti di design. In quanto tali, dunque, non posgodere delle tutele previste dalle leggi locali sul diritto d’autore. Lo ha stabilito lafederale di giustizia, respingendo la causa dell’azienda di Linz am Rhein contro tre rivali internazionali che ne avevano imitato quattro modelli. Il tribunale pertanto ha concluso che la tesi dell’azienda di scarpe è infondata e che le “copie” posessere vendute. L’avvocato di, Konstantin Wegner, dopo la sentenza ha anticipato ulteriori azioni legali, tuttavia non specificate, puntando sul riconoscibile e peculiare design dei sandali in sughero e lattice.perde la causa sul copyright: le tappe del processo«Affinché la protezione del copyright possa essere applicata, deve esserci un livello di design tale che il prodotto mostri una certa individualità», ha spiegato lafederale di Karlsruhe.