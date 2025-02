Ilfattoquotidiano.it - “Le Birkenstock non sono opere d’arte”: l’azienda tedesca perde la causa sui diritti d’autore

Lenon. Questa la sentenza definitiva della Corte federale di giustizia di Karlsruhe. I giudicidovuti intervenire di fronte alla richiesta proveniente direttamente dalla storica azienda teutonica di sandali. Il produttore aveva chiesto alla corte di riconoscere le proprie celebri calzature, indossate perfino nell’ultimo blockbuster mondiale Barbie dalla protagonista Margot Robbie, lo statuto di. La qualifica avrebbe garantito allauna maggiore protezione giuridica per il proprio copyright vista la gran quantità di imitazioni prodotte in mezzo pianeta. I produttori avevano nel mirino in particolar modo i rivenditori tedeschi Tchibo, shoe.com e il rivenditore danese Bestseller.aveva chiesto che i loro prodotti, simili ai propri, fossero ritirati dagli scaffali e distrutti, ma come segnala l’Ansa “la Corte federale di giustizia di Karlsruhe si è schierata con la sentenza di un tribunale di grado inferiore, stabilendo che i sandalinon posessere considerati “applicata protette da copyright”.