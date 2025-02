Lanazione.it - Le auto a impatto zero non sfondano. Il Comune dà una spinta all’elettrico

L’elettrico non ha ancora conquistato il cuore degli imprunetini: in base alle immatricolazioni riportate dal Portale dell’mobilista del Ministero dei trasporti, le vetture di nuova immatricolazione intestate a cittadini di Impruneta nel 2024 sono state 445, ma solo 15 sono ad alimentazione totalmente elettrica. In questo primo scampolo di 2025, su 64 nuove immatricolazioni, solo 2 sono elettriche. Nel quadro delle politiche di sostenibilità ambientale promosse dall’amministrazione, in linea con le direttive nazionali ed europee per la riduzione delle emissioni nocive, ilprova a dare unain avanti all’uso dell’elettrico nella mobilità privata: ha avviato una manifestazione di interesse per individuare soggetti privati disponibili a fornire, installare e gestire colonnine di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico.