Ilrestodelcarlino.it - Lavoro e formazione, seminario alla Memo. Aguzzi: "Create oltre mille nuove imprese"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

1.046e finanziate 1.700 esperienze formativo-professionali, propedeutiche all’inserimento dei disoccupati nel mondo del". Questi i dati forniti dall’assessore regionale al, Stefano, alche si è tenuto ieri mattinasulle politiche dele dellapromosse dRegione Marche. Perè stata un’ occasione per fare il punto sulle misure adottate e per illustrare leopportunità di finanziamento previste per il 2025. "Le misure attuate hanno sostenuto un ampio spettro di beneficiari – ha spiegato l’assessore– dalleai disoccupati, fino ai giovani laureati e non, attraverso strumenti concreti come il sostegnocreazione di impresa, le borsee di ricerca, le botteghe scuola e i piani aziendali per la conciliazione tra vita lavorativa e personale.