Lavoro, Del Conte “La formazione è tra gli anelli deboli in Italia”

MILANO (ITALPRESS) – “Oggi uno dei problemi seri del mercato delè trovare le persone giuste con le competenze giuste”. Inoltre “siamo uno dei Paesi col più alto tasso di inattività: abbiamo un bacino potenziale di occupati straordinario, che non sfruttiamo. Forse dovremmo chiederci perchè inesiste, più che negli altri Paesi, questo mismatch fra domanda e offerta. Sicuramente uno degliè stato quello di abbandonare la struttura dellaprofessionale”. Lo afferma in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy Maurizio Del, docente di diritto delall’Università Bocconi di Milano e presidente di AFOL Metropolitana, agenzia pubblica che offre a cittadini e imprese servizi diprofessionale, orientamento e