Scuolalink.it - Lavoro agile per i Dirigenti Scolastici: il MIM chiude il confronto, restano le criticità

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha inviato alle organizzazioni sindacali il testo definitivo sui criteri generali per l’attuazione deldestinato ai. Con questa comunicazione, avvenuta il 20 febbraio, il MIM ha dichiarato concluso il, annunciando l’invio del documento ai Direttori Generali degli UfficiRegionali (USR) per la .per i: il MIMilleScuolalink.