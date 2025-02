Brindisireport.it - Lavori nei pressi del liceo: nuova pavimentazione e sei alberi

FRANCAVILLA FONTANA - Sono in corso gli interventi programmati dall’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana per la messa in sicurezza della piazzetta confinante con ilclassico e dell’area attigua alla palestra scolastica. Entrambe le strade, che uniscono via Imperiali con viale.