Lavori a scuola, interrogazione per conoscere i tempi

Tra le diverse interrogazioni dei gruppi della minoranza, il consigliere comunale Marco Sprecacè di ‘Grottammare c’è’, ne ha presentata una relativa aiin corso nel plesso scolastico di via Dante Alighieri, in zona Ascolani, dove sono in corso opere per la realizzazione della mensa e cucina centralizzata. Nell’Sprecacè ricorda d’averne già fatta un’altra, nel maggio dell’anno scorso, con la quale chiedeva un aggiornamento suicon la relativastica sulla chiusura delle attività. In quell’occasione il Dirigente dell’area tecnica fece sapere che istavano procedendo nel rispetto del cronoprogramma e che eventuali imprevisti o cambiamenti sarebbero stati affrontati volta per volta approvati dalla Giunta. Fu detto che ierano stati consegnati solo parzialmente, in via provvisoria, poiché vi erano spazi, soprattutto esterni, ancora occupati da attività scolastiche e che al termine delle attività didattiche vi sarebbe stata la consegna totale delle aree oggetto di intervento, i cuidureranno 450 giorni lavorativi.