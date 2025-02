Lopinionista.it - Laura Pausini tra le star della 37ª edizione del Premio Lo Nuestro

MIAMI –ha brillato tra le37ªdelLo, tenutasi ieri sera, 20 febbraio 2025, al Kaseya Center di Miami. Oltre a essere una delle presentatrici principali insieme a Thalia e Alejandra Espinoza,è stata nominata in due categorie: Artista Pop Femenina del Año e Canción del Año – Pop/Balada , per la sua collaborazione con Luis Fonsi sul brano “Roma”.Durante la cerimonia,ha offerto un emozionante tributo al leggendario compositore Manuel Alejandro, riconosciuto come “Visionario de lo” in questa. La sua esibizione è stata uno dei momenti salientiserata, rendendo omaggio all’ineguagliabile carriera del compositore spagnolo insieme agli artisti Alejandro Sanz, Niña Pastori e Carin León.Inoltre,ha presentato un segmento speciale dedicato all’iconamusica ranchera messicana Paquita la del Barrio, purtroppo scomparsa il 17 febbraio 2025 all’età di 77 anni.