Superguidatv.it - Laura Pausini protagonista indiscussa del Premio Lo Nuestro 2025

Leggi su Superguidatv.it

è stata tra le protagoniste della 37ª edizione delLo. La cantante italiana oltre ad essere la co-conduttrice dell’evento ha anche omaggiato il leggendario compositore Manuel Alejandro.tra le regine delLocontinua a portare alta la bandiera italiana nel mondo. La cantante italiana è stata tra le presentatrici della 37ª edizione delLotenutosi presso la Kaseya Center di Miami. Durante la cerimonia di premiazione vengono premiati i più importanti esponenti della musica latina in tutto il mondo. Tra questi non poteva mancare la nostrache ha ricevuto quest’anno due nomination: Artista Pop Femenina del Año e Canción del Año – Pop/Balada , per la sua collaborazione con Luis Fonsi sul brano “Roma”.