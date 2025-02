Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli cerca il colpaccio in trasferta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Obiettivo espugnare Roma. In casa Atleticosi sta lavorando duramente perre l’exploit che rimetterebbe le cose a posto in classifica e anche nell’umore della squadra, sicuramente demoralizzata dopo i soli sette punti conquistati nelle ultime dieci giornate con una sola vittoria ottenuta. La media dovrà necessariamente essere alzata nelle ultime e rimanenti dieci giornate in cui i bianconeri del Patron Graziano Giordani se la vedranno con cinque squadre di alta classifica (Teramo, Chieti, Ancona, Castelfidardo e Vigor Senigallia) e contro cinque in lizza per evitare i playout (Roma City, Avezzano, Sora, Termoli e Isernia). Il pareggio con Il Fossombrone assumerà maggior valore se domenica al Riano Athletic Center i bianconeri riusciranno a tornare alla vittoria. Non sarà facile perché i laziali sono reduci da due pareggi preziosissimi contro la capolista Sambenedettese e contro L’Aquila seconda in classifica, ma occorrerà trovare il modo per conquistare i tre punti.