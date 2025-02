Ilrestodelcarlino.it - Latini, il centrosinistra si spacca: "Quell’opposizione senza umanità. Le colpe di un figlio restino fuori"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per fare una buona politica ci vuole, come scriveva George Orwell anni addietro. E forse è proprio questo elemento a mancare nel confronto politico di oggi, dappertutto, anche nella nostra città. Questa riflessione nasce a margine di una vicenda dolorosa: ilgiovanissimo di un amministratore comunale è stato incriminato, nei giorni scorsi, per fatti gravissimi. Le responsabilità personali devono naturalmente seguire il loro corso, ma ledi unnon dovrebbero mai diventare strumenti contundenti nel dibattito politico. Lo dico soprattutto da padre: posso solo immaginare il dolore immenso che i genitori di questo ragazzo stanno vivendo. In momenti simili, un minimo di pietas dovrebbe guidarci, se non verso la solidarietà, almeno verso un rispettoso silenzio. Un minimo di empatia per il prossimo che sembra essere merce sempre più rara di questi tempi.