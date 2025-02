Romadailynews.it - Latina: operazioni antibracconaggio dei carabinieri Forestali, sanzionate 39 persone

Le attività di controllo deididurante la stagione venatoriaLa stagione venatoria si è conclusa, ma le attività di controllo svolte daidihanno preso il via già durante la fase di migrazione dell’avifauna selvatica, che va da ottobre alla prima decade di dicembre. I controlli hanno interessato numerosi comuni della Provincia di, da nord a sud, e tutti i reparti del GruppoForestale di.Durante i controlli, è emerso che molti cacciatori stavano utilizzando mezzi vietati come richiami elettronici per attirare gli uccelli in modo illecito. Alcuni cacciatori sono stati sorpresi con armi e richiami elettroacustici, che sono severamente vietati. Altri sono stati denunciati per aver cacciato in aree naturali protette dove la caccia è proibita.