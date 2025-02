Anteprima24.it - Latina-Benevento, i convocati di mister Pazienza: assenti in quattro

Tempo di lettura: < 1 minutoSono 24 i calciatoridal tecnico giallorosso Micheleper la 9a giornata di ritorno del campionato di Serie C Now,in programma domani 22 febbraio alle 17:30 allo stadio “Francioni”. Rientra dalla squalifica Berra e figura regolarmente nella lista Viscardi che in questa settimana ha dovuto fare i conti con qualche piccolo problema fisico. Out Nardi, Meccariello, Ferrara e il giovane Avolio. PORTIERI: Manfredini, Nunziante, Lucatelli DIFENSORI: Berra, Capellini, Oukhadda, Tosca, Veltri, Viscardi, Sena. CENTROCAMPISTI: Acampora, Agazzi, Prisco, Simonetti, Pinato, Talia, Viviani. ATTACCANTI: Carfora, Lamesta, Lanini, Manconi, Perlingieri, Starita, Borello. L'articolo, idiinproviene da Anteprima24.