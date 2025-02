L’asteroide che può colpire la Terra nel 2032 | Come 500 bombe di Hiroshima ma possiamo allontanarlo

Leggi su Open.online

Continua a cambiare le probabilità che2024YR4 colpisca la. Ieri, la Nasa ha rivisto il calcolo secondo cui, in meno di otto anni, il corpo celeste con un diametro che varia tra i 40 e i 90 metri, potrebbe abbattersi sul nostro pianeta. Attualmente, basandosi sui dati raccolti il 19 febbraio la probabilità chesi schianti sullail 22 dicembreè dell’1,5%; sulla luna dello 0,8%. Da quando è stato scoperto grazie al telescopio cileno Atlas, lo scorso 27 dicembre, il numero si è spinto fino al 3,1% per poi tornare a scendere e assetarsi su un valore molto simile a quello calcolato dall’Esa (1,38%).500diIl calcoli non sono semplici perché il corpo celeste è comunque piuttosto piccolo –che provocò l’estinzione dei dinosauri aveva un diametro vicino ai dieci chilometri – e si trova ad 85 milioni di chilometri dalla