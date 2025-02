Thesocialpost.it - L’assurda teoria per la quale Trump sarebbe una spia del KGB

Dietro l’atteggiamento di Donaldverso Vladimir Putin si nascondono verità compromettenti? Un post su Facebook, rilanciato da Anonymous, riaccende i sospetti sui legami tra l’ex presidente e il Cremlino. Alnur Mussayev, ex membro del KGB, afferma di aver partecipato nel 1987 al reclutamento di, nome in codice “Krasnov”.Leggi anche: Ucraina: “Putin annuncerà vittoria della Russia il 24 febbraio”Chi è Alnur MussayevMussayev, 71 anni, ha studiato alla scuola del KGB di Minsk. Ha lavorato nei servizi sovietici e guidato il Comitato per la sicurezza nazionale del Kazakistan (KNB). Vive a Vienna dal 2007, dopo aver accusato il governo di corruzione. La sua figura controversa aggiunge credibilità alle accuse.Leggi anche: “I piccoli fratellini Bibas uccisi brutalmente”. Quei particolari agghiacciantiSecondo Mussayev, il fascicolo di “Krasnov” è stato confiscato dall’FSB.