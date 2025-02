Laprimapagina.it - L’artista Umberto Falvo a Vibo Valentia, presente nel volume Artisti e Poeti del terzo millennio

-:neldelselezione Albo D’oro l’ecletticoche sarà in mostra il 22 febbraio ore 10 a Palazzo Gagliardi. Nell’iniziare a descrivere(Catanzaro, 7 settembre 1955), si può affermare tranquillamente, che il suo rapporto con I’Arte, passionale e continuo, è una linea tesa all’infinito che non conoscerà mai confini. Pittore, ma anche scenografo, grafico, illustratore e persino poeta, è artista nell’accezione cognitiva più ampia del termine. Ma la sua maggiore peculiarità sta nel non aver mai accettato compromessi. Al farsi conoscere, preferisce da sempre l’essere riconosciuto. La sua arte è strettamente legata alla Metafisica di Giorgio De Chirico e Alberto Savinio ed all’Action Painting di Jackson Pollock.