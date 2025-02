Iodonna.it - L'annuncio social: «Il segreto è rivelato: baby Phillips 2025». Sarebbe rimasta incinta il 19 ottobre dopo stata con più di 1000 uomini nello stesso giorno

Lily, 23enne britannica attrice pornografica e modella di OnlyFans, ha annunciato suidi essere. A dicembre aveva fatto scalpore raccontando che il 19eracon più di 100(performance raccontata anche in un documentario su YouTube per creare “contenuti” per gli abbonati al suo canale sulla piattaforma). E proprio uno di quei centoil padre del bebè. Fiorello e Amadeus a “Che tempo che fa”: «Un altro Sanremo? No, apriamo un profilo Onlyfans» X Leggi anche › «Vogliamo tornare a essere un riferimento per i nostri figli? Studiamo OnlyFans e TikTok» Lily, la star di OnlyFans èLilyha postato su Instagram una gallery per annunciare la gravidanza.