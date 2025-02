Perugiatoday.it - L'angolo del consumatore | Acquisti online, attenzione alla truffa del reso: ecco come difendersi

Leggi su Perugiatoday.it

delche sta diventando un fenomeno criminale in forte espansione. Abbiamo acquistato un oggetto, ma non è quello che ci aspettavamo o non ci soddisfa, così abbiamo deciso di restituirlo. Sembra semplice, eppure qualcosa potrebbe andare storto.