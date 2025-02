Anteprima24.it - Lanciano sassi dal belvedere, tre minorenni denunciati a Procida

Tempo di lettura: 2 minutiAvevano trovato un passatempo pericoloso tre ragazzini di 17 e 16 annidai carabinieri: gettaredal balcone delverso la Corricella, a, creando pericolo per chi si trovava di sotto. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione dell’episodio e, visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, hanno accertato che i tre giovani avevano lanciato diverse pietre a via Salita Castello finite diversi metri sotto nel borgo della Corricella arrivando anche a danneggiare la tettoia in legno di un noto ristorante. I tre autori sono stati individuati, rintracciati e affidati ai rispettivi genitori: si tratta di un 17enne e di due 16enni, tutti e tre studenti. Durante i controlli sempre ai militari hanno anche denunciato tre persone per gestione di rifiuti non autorizzata: sono stati fermati a via Vittorio Emanuele a bordo di un autocarro mentre trasportavano senza autorizzazione materiale di risulta edile, suppellettili ed apparecchiature elettroniche; l’autocarro è stato sequestrato.