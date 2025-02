Sport.quotidiano.net - L’analisi. Passarini: "C’è da essere orgogliosi per il percorso del Tolentino»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilsi proietta al prossimo impegno di campionato contro il Monturano Campiglione. Per l’undici dila gara di domenica è una partita da non fallire per mantenere ben salda la posizione in zona playoff. "La squadra – dice il tecnico cremisi – sta acquistando consapevolezza di partita in partita, siamo nella fase finale del campionato e bisogna mantenere altissima la concentrazione. La gara di andata per noi ha rappresentato un punto di svolta nella stagione, a un girone di distanza – prosegue – ci troviamo in una posizione molto più favorevole e questo deve rendercidel campionato che stiamo facendo". I cremisi puntano a svuotare presto l’infermeria, che nelle ultime settimane ha visto purtroppo diversi calciatori fermarsi per guai fisici. "L’obiettivo – continua – a breve termine è quello di recuperare al più presto tutti i calciatori, non è un periodo particolarmente felice sotto questo punto di vista, ma anche nel derby di domenica la squadra ha risposto sul campo con una prestazione assoluta".