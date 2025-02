Ilfogliettone.it - L’alleanza strategica tra Cina e Russia, Wang Yi e Sergey Lavrov riscrivono le regole della geopolitica

Leggi su Ilfogliettone.it

A Johannesburg, a margine di una riunione ministeriale del G20,hanno ribadito la soliditàloro alleanza, confermando una convergenza che si rafforza in un momento di grandi trasformazioni geopolitiche. Protagonisti dell’incontro sono stati i ministri degli EsteriYi e, che hanno sottolineato l’importanza del partenariato tra Pechino e Mosca, definendolo un pilastro per il futuro ordine mondiale multipolare.Un’alleanza che guarda lontanoYi non ha usato mezzi termini: la cooperazionetrasta raggiungendo “livelli più elevati e dimensioni più ampie”. Secondo il ministro cinese, il “coordinamento strategico stretto ed efficace” tra i due paesi non solo tutela gli interessi comuni, ma contribuisce anche al processo di multipolarizzazione del mondo, un tema caro a entrambi i governi.