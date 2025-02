Ilrestodelcarlino.it - L’aiuto della Proloco alle famiglie alluvionate

La Pro loco di Cotignola, tenendo fede a quanto annunciato durante la sagra del Vino tipico svoltasi a ottobre, ha donato 15.050 eurodel paese. Giovedìscorsa settimana si è svolta una serata durante la quale erano stati invitati proprio i nuclei familiari e a loro è stato consegnato un assegno da 350 euro. "Le 43sono state individuate e segnalate dagli uffici comunali - spiega Emanuela Tonini, presidentePro loco di Cotignola -. Sono state scelte in base alla gravità del danno subito durante l’alluvione del maggio del 2023 oppure di settembre 2024. In realtà, purtroppo, nella quasi totalità dei casi, hanno subito danni da entrambi gli eventi alluvionali". La somma è stata raccolta, come si diceva, durante la manifestazione che vede protagonista il vino tipico romagnolo, ma non solo.