Ladri svaligiano l’Appaltino, rubati soldi e prodotti

Vinci (Firenze), 21 febbraio 2025 – Si sono introdotti nel negozio dopo aver divelto un’inferriata, forse con l’utilizzo di un flessibile, riuscendo a non richiamare l’attenzione delle titolari che dormivano nelle casa adiacente. Una volta all’interno, hanno fatto man bassa: hanno portato via generi alimentari, oggetti di valore e contanti, per un bottino che secondo una prima valutazione ammonterebbe a circa 10mila euro. Ignoti hanno messo a segno un colpo ai danni deldi Faltognano, per un atto predatorio che si è verificato ieri nelle primissime ore del mattino. Sul caso stanno attualmente indagando i carabinieri, i quali hanno già effettuato un sopralluogo in loco. A rendersi conto di quanto accaduto è stata una delle titolari, Cristina Biondi, che ha esternato l’intenzione di sporgere denuncia.