Iodonna.it - L'accordo dà una grande spinta agli sforzi del governo messicano per attrarre investimenti di fronte alle minacce di dazi dell'amministrazione Trump

Città del Messico, 20 feb. (askanews) – Netflix ha dichiarato di voler spendere 1 miliardo di euro in quattro anni per produrre film e serie in Messico. Un annuncio arrivato durante la conferenza stampa quotidiana di Claudia Sheinbaum. Leggi anche › AttaccoStati Uniti. Su Netflix arriva la miniserie thriller "Zero Day", con Robert De Niro "Ci auguriamo che questo investimento contribuisca a far crescere l'industria audiovisiva, creando posti di lavoro e opportunità in tutto il Paese", ha detto Ted Sarandos, ceo di Netflix.