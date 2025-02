Movieplayer.it - La vita da grandi con Matilda De Angelis sarà il film di chiusura del BIF&ST 2025, ecco il trailer

Interpretato daDee Yuri Tuci, ilpresentato in concorso e chiuderà il festival pugliese,svelato il. Ilde Lada, il primo lungometraggio diretto da Greta Scarano, introduce la pellicola che verrà presentata comedidella sedicesima edizione del Bif&st, Bari International&Tv Festival, in programma dal 22 al 29 marzo. Ispirato alla storia vera dei fratelli Margherita e Damiano Tercon, ilvede protagonistiDee Yuri Tuci, al suo esordio sul grande schermo. Prodotto da Matteo Rovere, Ladaè una produzione Groenlandia, Halong, con Rai Cinema in collaborazione con Netflix con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-RomagnaCommission e il supporto del .