La visita di Kellog a Kyiv offre una sponda all'Ucraina. Ecco perché

A pochi giorni di distanza dallo svolgimento del primo round di colloqui bilaterali con la Russia, Washington si è mossa anche nei confronti dell’Ucraina. Mercoledì 19 febbraio è infatti arrivato alla stazione ferroviarial’inviato speciale statunitense per la Russia e l’Ucraina Keith, generale in pensione e consigliere di lunga data dell’attuale presidente Donald Trump per quanto concerne le questioni di sicurezza nazionale e internazionale, il quale ha affermato ai giornalisti che lo attendevano fuori dal treno di avere la missione di “sedersi e ascoltare” le preoccupazioni dell’Ucraina, comprendendo il “bisogno di garanzie di sicurezza” dell’Ucraina in qualsiasi accordo postbellico.Mostrando dunque un approccio molto più favorevole arispetto alla tendenza generale dell’attuale amministrazione.