Lanotiziagiornale.it - La tregua a Gaza regge: domani Hamas libererà altri sei ostaggi. Ma è ancora scontro con Netanyahu per la riconsegna show dei quattro cadaveri di giovedì

Malgrado le accuse reciproche tra Benjamine il macabrodelladelle salme di, la, seppur a fatica,. Come previsto dagli accordi, il gruppo terroristico palestinese ha confermato che nella giornata odierna saranno liberatiseiisraeliani: Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoam, Avera Mengistu e Hisham al-Said.Tuttavia, queste liberazioni non placano le polemiche legate all’orribile spettacolo con cui,, il movimento palestinese ha restituito le salme didefunti, tra cui i gemellini Bibas. Un gesto che ha sollevato ulteriori interrogativi sulla reale volontà didi proseguire lacon Israele, soprattutto perché tra i corpiti non figura quello di Shiri Bibas, la madre dei due bambini morti, contrariamente a quanto affermato dal gruppo.