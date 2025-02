Lanazione.it - La tragedia sul lavoro: il tetto si sgretola e l’operaio precipita da dieci metri, muore a 67 anni

Leggi su Lanazione.it

Vezzano (La Spezia), 21 febbraio 2025 – Ilsi èto sotto i suoi piedi cedendo di colpo e aprendosi come una botola. Il povero Mehmet Xibraku operaio edile classe 1958 di origini albanesi ma daresidente a Spezia èto dall’altezza di circacadendo all’interno del magazzino di un’officina meccanica. In quel momento vuoto, senza nessun operaio che potesse prontamente soccorrerlo. Così si sono persi minuti preziosi nel reperire il proprietario del capannone che arrivato in tutta fretta ha aperto la porta del dramma. Il corpo dell’uomo era sdraiato proprio sull’ingresso del capannone. L’ennesimo dramma sulè accaduto ieri mattina nell’area artigianale in località Lagoscuro, tratto compreso nel Comune di Vezzano Ligure. Il lavoratore di 67era insieme a un collega della ditta edile spezzina.