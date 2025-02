Sport.quotidiano.net - La Ternana non accetta la penalizzazione. La società prepara il ricorso al Tar del Lazio

di Augusto AusteriTERNIProvarci fino alla fine, sul campo e fuori. Mentre la squadra sialla gara di Ascoli (domenica ore 15) con l’obbligo di riscattare l’inatteso kappaò e l’opaca prova di Campobasso, sembra esserci l’intenzione di non mollare anche sul fronte della. Preso atto del dispositivo con cui il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il, laCalcio, in una nota ufficiale, definisce "manifestamente irragionevole e discriminatorio l’irrogazione della sanzione di due punti diper tardivo pagamento della sola Irpef (determinata dalla precedente gestione) e immediatamente sanata dalla nuova proprietà". Dunque, essendo terminato l’iter nell’ambito della giustizia sportiva, "Il presidente Stefano D’Alessandro si riserva ogni valutazione al momento del deposito delle motivazioni, anche in ordine alla opportunità di presentareal Tar, ai sensi della legge n.