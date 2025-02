Lanotiziagiornale.it - La tagliola sulle intercettazioni: “Priorità anche del governo”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

“Pieno sostegno dela questa iniziativa parlamentare promossa dal senatore Zanettin”. Lo ha detto forte e chiaro ieri alla Camera, Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, la cesoia dei 45 giorni per leè unadel. Perché, secondo l’esecutivo di Giorgia Meloni, “qualunque sistema per garantire equilibrio e funzionalità deve porsi dei limiti”. E quei limiti è meglio se li si (im)pone alla Magistratura. Perché “è giusto chegli organi inquirenti si pongano dei limiti, che tra l’altro sono evidenti nella nostra Costituzione”.“I 45 giorni per lesono un tempo congruo”Per la sottosegretaria, che parlavaa nome del ministero della Giustizia, colpevolmente assente ieri in aula, “non vi è alcun intento da parte deldi depotenziare gli strumenti investigativi o la lotta alla mafia.