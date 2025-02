Napolitoday.it - "La sua banca è indagata": così due napoletani hanno truffato un uomo

Era stato contattato da un falso maresciallo dei carabinieri, che lo aveva informato che erano in corso indagini sul suo istituto di credito. Per salvaguardare il denaro depositato sul proprio conto corrente ed evitarne il sequestro, era assolutamente necessario trasferirlo in un altro istituto.