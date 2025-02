Sport.quotidiano.net - La squadra. Parisi dall’inizio. Colpani non ce la fa. Sempre fuori Adli. I dubbi sono tanti

Con la rosa contata e qualcheo di formazione, la Fiorentina anche ieri ha continuato a preparare la sfida di domenica a Verona, gara dove Raffaele Palladino conta di tornare al successo per cancellare completamente il deludente ko patito contro il Como. Il bollettino medico non ha portato novità rispetto alle ultime giornate, con Gudmundsson,eddestinati ad alzare bandiera bianca per la gara del Bentegodi. L’islandese, che spera di rientrare il prima possibile, confida di essere in campo per fine marzo mentre l’ex Monza dovrebbe essere a posto nel giro di tre settimane. Tempi ancora incerti per(sul quale non è mai stato emesso un report medico chiarificatore) che dovrebbe tornare a disposizione per l’andata degli ottavi di Conference, saltando così le prossime gare di campionato con Verona e Lecce.