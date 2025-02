Piperspettacoloitaliano.it - La spiegazione finale di Un Passo dal Cielo 8, come finisce l’ottava stagione: chi è l’assassino ?

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Siamo arrivati all’attesa ultima puntata deldi Undal, una delle fiction più longeve della televisione italiana. Negli ultimi episodi, c’è tanta apprensione per Manuela (Giusy Buscemi) che è stata accoltellata da un soggetto misterioso. Vincenzo sospetta immediatamente di Stephen, ma la realtà sarà sorprendente. Intanto, il commissario è pronto a rischiare il tutto per tutto pur di tornare l’uomo che era e Paolino fa un gesto estremo per mettere alla prova l’amore di Lisa. Ma chi è il colpevole di questa storia? Ecco. Ladi Undal8.Undal8, il riassunto dell’ultima puntataL’ultima puntata di Undal8 comincia con la estenuante ricerca di Manuela. Si teme il peggio per lei, ma Vincenzo e Nathan riescono a recuperarla nel bosco.