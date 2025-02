Lanazione.it - La Spezia finalista a Capitale Italiana della Cultura 2027

La, 21 febbraio 2025 – Nella Sala Spadolini del ministeroa Roma, martedì 25 febbraio alle 15.15 è prevista l’audizione pubblicaCittà, una delle dieci città finaliste in corsa per il titolo di. Si entra nella fase decisiva nel percorso di selezione: il sindaco Pierluigi Peracchini, insieme al gruppo che sarà ascoltato dalla giuria di esperti, avrà l’opportunità di presentare il dossier e il proprio progettole, illustrandone la visione strategica. A loro si uniranno, per sostenere concretamente con la loro presenza, il gruppo di lavoro del dossier e una delegazione cittadina che comprenderà il comitato promotore, il comitato scientifico, i funzionari dei Servizili del Comunee tutti coloro che hanno partecipato al dossier.