Calciomercato.it - La Spagna scappa via nel ranking, brutte notizie per Juve e Milan

Il punto della situazione dopo tre giorni di calcio europeo. L’Italia paga il disastro in Champions League: il punto della situazioneLavia nelper(LAPresse) – Calciomercato.itSono stati due giorni davvero terribili per l’Italia del calcio. Martedì ilè stato eliminato per mano del Feyenoord, dopo essere passato in vantaggio con Santi Gimenez. La giornata è diventata ancora più nera con il ko dell’Atalanta, fatta fuori dal Club Brugge.Dopo la vittoria dell’andata, c’erano buone possibilità che lantus salvasse, almeno in parte, il calcio nostrano, ma così non è stato. Gli uomini di Thiago Motta sono stati eliminati dal Psv Eindhoven dopo aver giocato i tempi supplementari.A Madrid nel frattempo, il Real di Carlo Ancelotti batteva il Manchester City, permettendo alladi mettere altro fieno in cascina per la corsa al secondo posto stagionale nelUefa.