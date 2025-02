Secoloditalia.it - La sinistra s’inventa il saluto nazista di Bannon per “silenziare” la Meloni. Ma la trappola non riesce… (video)

Non si è spenta, nel corso della giornata, la polemica sulpiù o meno “” che secondo lal’ex consigliere di Donald Trump, Steve, avrebbe fatto al termine del suo intervento alla convention del Cpac in corso a Washington. Un gesto che ricalca quello di Elon Musk, finito nella bufera a gennaio per quel braccio teso che ha fatto il giro del mondo diventando addirittura un ‘meme’ sui social. Ma anche qui, il confine tra gestoalla folla acclamante è sottilissimo. Di sicuro ildiha già prodotto le prime conseguenze: il presidente del Rassemblement National (Rn), Jordan Bardella, ha infatti annullato il suo intervento, previsto oggi. In Italia, manco a dirlo, le opposizioni italiane chiedono adi fare altrettanto. Ma che c’entra la premier cone ilche allontana Bardella“Jordan Bardella è ‘un ragazzino, non è un uomo”, ha replicato, in unsul sito del settimanale Le Point.