La sinistra cancella maschio e femmina, gender fluid anche tra i bimbi di 2 anni

Bambini e bambine non esistono più. Puff: spariti. Ci sono gli asterischi finali ad annacquare le loro pur innegabili diversità. È la solita guerra ai generi - maschile e femminile che però in questo caso stride e spaventa maggiormente: di mezzo, infatti, ci sono pargoli di appena duee poco più. Succede che a Figino Serenza, piccolo centro in provincia di Como, l'amministrazione comunale di centro- insieme all'associazione culturale Arte Diem e a un'altra sfilza di sigle - per promuovere una due giorni (1 e 2 marzo) di laboratori di riuso creativo («per conoscere e reinterpretare i materiali di scarto intesi come costruttori di cultura, mediatori di apprendimenti e promotori del diritto alla bellezza») ricorra a una terminologia altrettanto creativa. Quella appunto degli asterischi al posto delle classiche desinenze.