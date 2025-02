It.insideover.com - La sfida del futuro: governare la tecnologia per non esserne governati

L’evoluzione dell’uomo e delle tecnologie nel prossimo decennio segnerà una svolta epocale. Dagli anni 30 ad oggi ci sono stati diversi salti tecnologici, alcuni con gradini importanti, ma nulla saranno stati in confronto a quello che avverrà nel prossimo decennio. Il diffondersi del machine learning, dell’intelligenza artificiale e del quantum computing con la sua capacità di calcolo, non solo segneranno una nuova epoca, ma spalancheranno le porte a nuove applicazioni tecnologiche con applicazioni ai comparti più disparati.La Macchina e l’UomoIn tutti i settori che non richiedano un particolare estro o fantasia, una capacità di analisi particolare, un confronto con la psicologia umana, la macchina accompagnerà sempre più l’uomo, in alcuni casi, sostituendolo completamente. Le tecnologie abilitanti e necessarie concentrate in poche mani, oltre che opportunità, rappresenteranno un sicuro pericolo sociale.