Lanazione.it - La scomparsa di Claudio Chimenti, anima del commercio cittadino

Montecatini Terme, 21 febbraio 2025 – La città dice addio a, ristoratore di successo, sempre impegnato in prima linea per lo sviluppo dele il rilancio turistico della città. Il titolare del Corsaro Verde di piazza XX Settembre, l’attività di famiglia che gestiva con il fratello Sergio da oltre quarant’anni, e dell’Hotel Florida di via Michelangelo, è scomparso ieri mattina a 67 anni, in seguito a una lunga malattia che lo ha visto lottare con tenacia e coraggio per circa 15. Oltre che a essere stato presidente a Montecatini e a partecipare agli organi provinciali di Confesercenti, ha guidato il Centro Commerciale Naturale nel suo periodo di attività, dal 2006 al 2020. Il consorzio, nato per promuovere ildi vicinato e valorizzare lo sviluppo turistico e delle attività del centro, è stato il grande artefice delle aperture serali dei negozi nel periodo estivo e di numerose manifestazioni per portare clientela a Montecatini.