Lanazione.it - La salute della laguna. Arpat, controlli continui

Ancheha preso parte all’incontro pubblico ‘Quale futuro per la’, che si è svolto a Orbetello. Nell’occasione, i tecnici dell’agenzia regionale hanno illustrato il lavoro svolto in questi anni, principalmente attività di monitoraggio sulle condizioni dell’ecosistema che circonda la cittadina di Orbetello. Una realtà ambientale complessa, troppo spesso in situazioni critiche, con la quale la comunità locale vive in simbiosi sia da un punto di vista culturale che economico. Questo anche se la regia per quanto riguarda la gestioneè tuttora affidata alla Regione, sulla base di un accordo di programma siglato con il Comune. Tutto dovrebbe cambiare con il futuro Consorzio, che andrà a gestire il Parco ambientale una volta che la legge che lo istituisce, approvata dal Parlamento, inizierà a spiegare i propri effetti, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo, perché prima si dovrà passare per l’approvazione dello statuto e occorreranno mesi.