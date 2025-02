Sololaroma.it - La Roma punta il Monza, Dovbyk verso il forfait: conferma per Shomurodov

La vittoria per 3-2 con il Porto ha dato ulteriore entusiasmo alla. I giallorossi hanno archiviato la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League in grande stile, con un doppio confronto di alto livello tecnico ed agonistico. Il focus si sposta ora sul campionato, dove è fondamentale continuare ad avvicinarsi a quel 7° posto che vorrebbe dire qualificazione in Conference League. I capitolini stanno già iniziando a preparare la prossima sfida con il, in programma lunedì 24 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita da non sottovalutare, contro un avversario che proverà a vendere cara la pelle.Claudio Ranieri è consapevole che la crescita della sua squadra passi anche da match come questi, sulla carta abbordabili ma pur sempre da disputare. Il coach di Testaccio dovrebbe continuare a delineare il suo undici, con uno sguardo che va necessariamente all’attacco.