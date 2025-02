Ilrestodelcarlino.it - La Rocca espugnata solo a metà. Il Comune conquista il fossato. Lo userà per le feste estive

La vittoria di Pirro: è stata definita così da qualche osservatore la conclusione del summit che si è avuto tra il sindaco Andrea Biancani, il suo vice Daniele Vimini e il responsabile dei musei della regione Luigi Gallo. Quest’ultimo dopo mesi di attesa è stato ufficializzato dal ministero, anche come responsabile museale diCostanza. Il vertice alla fine ‘girava’ tutto attorno all’uso della fortezza. Un Biancani ottimista: "Direi che è andata molto bene anche perché abbiamo avuto l’uso per tutto l’anno dal Demanio delche circonda la. A noi la manutezione del verde ma ne abbiamo la completa disponibilità. Per cui questa estate partiremo con il cinema all’aperto e anche con il Palio dei bracieri ad agosto. Prima per ogni manifestazione che si organizzava occorreva pagare l’affitto al Demanio.