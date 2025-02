Sport.quotidiano.net - La rincorsa alla vetta: "Maceratese, puoi farcela"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Sono rimaste otto gare e c’è ancora il tempo per recuperare il punto di svantaggio, dobbiamo mantenere la tranquillità in questa fase e continuare a mettere in campo ciò che sappiamo fare". Il centrocampista potentino Riccardo Bongelli, classe 2006, guarda alle ultime partite con i biancorossi chiamati a recuperare il distacco dcapolista K Sport Montecchio Gallo. Domenica i biancorossi saranno a Urbino che all’andata ha pareggiato nonostante il doppio svantaggio (2-0) a fine primo tempo. "Di quella gara – ricorda Bongelli – mi viene in mente il nostro ottimo primo tempo, poi loro hanno sfruttato due episodi per pareggiare, Urbino ha segnato il gol del definitivo 2-2 su rigore che avevo causato". La K Sport Montecchio Gallo non ha mai mollato e magari ha messo pressione sentirsi sul collo il fiato dei pesaresi.