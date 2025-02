Quifinanza.it - La riforma dei concorsi pubblici prevede la centralità del Ripam e le quote per i tecnici

Il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo lo ripeteva da mesi: la suadeiavrebbe cambiato radicalmente il processo di selezione. E così e stato.Il decreto legge Pa 2025, approvato il 19 febbraio dal Consiglio dei Ministri, introduce tre importanti novità per quanto riguarda i processi di selezione per lavorare nella Pubblica amministrazione: ne vengono rivoluzionati il reclutamento che diviene centralizzato, l’organizzazione chedelleper i profilie, infine, le graduatorie che vedranno la fine della quota del 20% per gli idonei non vincitori.Più potere alUna delle colonne delladeiè il maggiore peso della Commissione(Riqualificazione della pubblica amministrazione). Tale organismo dovrà organizzarenazionali, standardizzando le prove e i criteri di valutazione.