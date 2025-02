Lanazione.it - La ragazza dei lupi al Metastasio. Trame e ricami al Museo Tessuto

Leggi su Lanazione.it

Domani alle 17 alla rassegna MetRagazzi ospita Ladei, uno spettacolo di Teatro Gioco Vita ispirato all’omonimo romanzo di Katherine Rundell, vincitore nel 2017 del Premio Hans Christian Andersen. E’ un’avventura di largo respiro che parla di coraggio, di amicizia, di fiducia, di ragazzi e bambini che osano sfidare l’autorità per provare a cambiare le cose, rieducandosi così alla libertà. In scena, un’attrice e un attore conducono il pubblico in una Russia dall’atmosfera incantata dove, tra boschi innevati e lande ghiacciate, Feo - una bambina di 11 anni - e sua madre raccolgono e curano iabbandonati, rieducandoli al coraggio, alla caccia e alla lotta. Questa è la loro vita, finché un giorno l’equilibrio si spezza e tutto il mondo di Feo sembra crollare: non le resta che fuggire, con i suoi tre, che ha salvato.