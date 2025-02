Avellinotoday.it - La Prospettiva Civica, costruire il futuro dell’associazionismo: un evento chiave per il Terzo Settore

Leggi su Avellinotoday.it

Nella giornata di oggi, la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo ad Avellino ha ospitato l’"La: l’Italia vista da chi si mette insieme per cambiarla". Un appuntamento di grande rilievo per il mondo del, promosso dalle ACLI in.